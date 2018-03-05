SALATALIK ALTIN OLDU!

Lefkoşa Otobüs Terminali’ne kurulan pazara bu hafta sonu da vatandaşın ilgisi yoğun olurken, salatalığın uçuk fiyatı hayret uyandırdı

Hüseyin ERDAMAR

Hafta sonu birçok vatandaşın uğrak yeriydi pazar. Alışveriş yapmaya gelen vatandaşlar tezgahlarda yer alan meyve ve sebzelerden satın aldı.

Salatalık 8 TL

Tezgahlara en pahalı olarak yansıyan salatalık oldu, kilosu 8 TL’den satıldı.

Elma veArmut 5 TL

Elma ve armutun fiyatı ise 5 TL’den satılırken, havucun kilosu 3 TL’den tezgahlarda yerini aldı.

Brokoli 5 TL

Mevsimlik sebze olan ve bu dönem çok tüketilen brokolinin kilosu ise 5 TL’den satıldı.

Yeni Bakış