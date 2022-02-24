Şampiyonlar ligi finali Rusya’da oynanmayacak

Rusya’nın Ukrayna’ya gerçekleştirdiği müdahale sonrası UEFA, ilk etapta St. Petersburg’da oynanması planlanmış olan 2022 Şampiyonlar Ligi Finali’nin yerini değiştirme kararı aldı.

Rusya’nın Ukrayna’ya gerçekleştirdiği müdahale sonrası St. Petersburg’da oynanması planlanan 2022 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali’nin akıbeti merak ediliyordu. UEFA’nın Şampiyonlar Ligi Finali’ni planlandığı şekilde Rusya’nın St. Petersburg şehrinde gerçekleştirmeme kararı aldığı öğrenildi.

Associated Press, UEFA tarafından merakla beklenen kararın verildiğini ifade etti. İsmini vermek istemeyen bir yetkilinin Associated Press’e yaptığı açıklamada, UEFA’nın 25 Şubat Cuma günü gerçekleştireceğini belirttiği toplantıda 28 Mayıs’taki final maçının Rusya’dan alındığını açıklamaya hazırlandığını aktarıldı.

Rusya’nın Ukrayna’ya müdahelesi, tüm dünyada çok sert bir tepki görürken İngiliz hükümeti ve taraftar grupları da UEFA’dan Rusya’nın enerji devi Gazprom’un yaptığı bir stadyumda finali oynatmamasını talep etti.

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