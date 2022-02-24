Üst Koordinasyon Kurulu, Cumhurbaşkanı Tatar’ın başkanlığında toplandı
Üst Koordinasyon Kurulu, Cumhurbaşkanı Tatar’ın başkanlığında toplandı
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Üst Koordinasyon Kurulu, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın başkanlığında Cumhurbaşkanlığı’nda toplandı.
Ülke gündemindeki son gelişmelerin ele alındığı toplantıya Başbakan Faiz Sucuoğlu, KTBK Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu, Dışişleri Bakanı Hasan Taçoy, Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Okan Donangil, Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı İsmet Korukoğlu, Cumhurbaşkanı Özel Temsilcisi Ergün Olgun katıldı.
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