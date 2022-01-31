Sanal evreni sarsan skandal! Metaverse lobisinde bekleyen kadın, 3 erkeğin tacizine uğradı

"Geleceğin dünyası" olarak da adlandırılan Metaverse, taciz skandalıyla sarsıldı. Kendi avatarını yaratan İngiliz bir kadın, Metaverse'e giriş noktası olarak kabul edilen lobide bulunan 3 erkeğin tacizine uğradı. Yaşanan skandal, güvenlik açığı tartışmalarına neden olurken, Meta'nın sözcüsü yaptığı açıklamada "Bu olay yaşandığı için çok üzgünüz. Konu ile ilgili geliştirmeleri yaparak bunları önleme konusunda daha keskin adımlar atacağız" ifadesini kullandı.

"Geleceğin dünyası" olarak da adlandırılan Metaverse'te cinsel taciz skandalı yaşandı. Horizon Venues adlı platformda kendi avatarını yaratan İngiliz Nina Jane Patel, Metaverse'te giriş noktası olarak kabul edilen lobiye giriş yaptı. Ancak kısa süre içerisinde lobide bulunan erkekler kendi avatarına uygunsuzca dokunmaya başladı. Patel tacizden kaçmaya çalışırken, avatarını taciz edenler ise o anların ekran görüntülerini de aldı.

TACİZ OLAYI GÜVENLİK AÇIĞI TARTIŞMALARINA NEDEN OLDU

Horizon Venues adlı platform 'güvenli bölge' olarak tanımlanmasına karşın bu taciz olayının yaşanması platformda muhtemel taciz ve istismara ilişkin güvenlik açığı tartışmalarını artırdı.

"BU OLAY YAŞANDIĞI İÇİN ÇOK ÜZGÜNÜZ"

Meta'nın sözcüsü olayla ilgili yaptığı açıklamada, "Bu olay yaşandığı için çok üzgünüz. Horizon Venues güvenli olmalı ve bu konuda sözümüze sadığız. Konu ile ilgili geliştirmeleri yaparak bunları önleme konusunda daha keskin adımlar atacağız" dedi.

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