Belçika’da mesai saatleri dışında çalışanlara ulaşılamayacak

Belçika'da yarın yürürlüğe girecek yeni bir yasa ile kamu çalışanlarına mesai saatleri dışında yöneticileriyle iletişime girmeme hakkı verilecek.

Corona virüsüyle birlikte evden çalışma sisteminin yaygınlaşmasıyla iş ve özel yaşam arasındaki çizgi bulanıklaşırken, Belçika’dan dikkat çekici bir karar geldi…

Belçika’da 1 Şubat itibariyle yürürlüğe girecek yasa ile kamu çalışanlarının mesai saatleri dışında yöneticilerinden gelen talepleri ve iletişim çağrılarını reddetme hakkı verildi. Çalışanların uzaktan çalışma sebebiyle uzun saatler çalıştığına dikkat çeken yetkililer, çalışanların bunalmasının önüne geçilmesi için bu kararın alındığını duyurdu.

Kamu Çalışma Bakanlığı, “Bağlantıyı koparma hakkı” olarak gündeme gelen kararın detaylarını ise Belçika medyası paylaştı.

De Morgen’de yer alan haberde, “Çalışanlar mesai saatleri dışında sadece çok büyük bir aksilik ve öngörülemeyen bir durum olduğunda ve ertesi günkü mesai saatlerinin beklenemeyeceği durumlarda mesai saatleri dışında çalışacak” denildi.

Öte yandan çalışanların yöneticileriyle “bağlantıyı kesmeleri” durumunda “dezavantajlı bir duruma düşülmeyeceği” de belirtildi. Yeni kurallar ile birlikte “daha iyi odaklanmak, daha sürdürülebilir enerji seviyesi ve daha iyi iyileşme”nin amaçlandığı belirtildi.

sözcü.com.tr