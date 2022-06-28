Sanayi Odası ilk kez Güney Kıbrıs’a zeytinyağı ihracatının yapılığını açıkladı

Kıbrıs Türk Sanayi Odası Yeşil Hat Tüzüğü altında ilk zeytinyağının Güney Kıbrıs’a ihraç edildiğini açıkladı.

Yeşil Hat Tüzüğü kapsamında olmasına rağmen işlenmiş gıda ihracatına sürekli tarife dışı engel çıkarılmasının önüne geçilerek ilk kez Güney Kıbrıs’a zeytinyağı satışı gerçekleşti.

Kıbrıs Türk Sanayi Odası’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre; 120 şişe 750 ml ambalajında zeytinyağı Metehan Sınır Kapısı’ndan Güney Kıbrıs’a gönderildi. Ayrıca, macun, reçel ve pekmez gibi 6 adet pilot ürün de numune olarak Güney Kıbrıs’a yollandı.

Açıklamada, “Bu tarihi adımla, diğer işlenmiş ve katma değeri yüksek gıda ürünlerimizin de Yeşil Hat Tüzüğü kapsamında ihraç yolu açılacaktır” denildi

BRT