Saner “Bu dönemde hükümette olmak cesaret işidir” dedi.

Başbakan Ersan Saner, Meclis Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, 11 Ocak’ta 6 bakan ve polis emniyet müdürü ile gerçekleştirdikleri toplantıda turizm ve eğitim sektörlerinde ne yapılabileceğinin ele alındığını, bu toplantıların sonucu olarak da son haftalarda öğrencilerin ülkeye gelmeye başladığını kaydetti.

İşverene ödenecek 2 bin TL’lik paranın hesaplara yatırıldığını kaydeden Saner, 1,500 TL’lik paranın ise işçiye verilmek üzere işverene verileceğini, maliye olarak taahütün yerine getirildiğini, paranın aktarıldığını ancak işçilerin ülkede olup olmadığının teyit edilmesi için son kontrollerin bekletildiğini söyledi. Bu ödemelerin kanun hükmünde kararname gereği işçiye değil, işverene ödenmesinin öngörüldüğünü dile getiren Saner, işçilerin, söylendiği gibi banka önünde sıra olmasının söz konusu olmadığını belirtti.

Kredi faiz desteği konusunda önceki açıklamalarına işaret eden Saner, bundan yararlanmakta sıkıntı yaşayanların kendilerine ulaşabileceğini dile getirdi. 2020’nin tüm mükellefiyetlerinin karşılandığını kaydeden Saner, faiz oranları düşükken niye borçlanmadığı yönündeki eleştirileri de yanıtladı.

Borçlanmanın günü geldiğinde yapıldığını kaydeden Saner, KKTC’nin borçlandırma konusunda en örnek ülkelerden biri olduğunu söyledi. Saner “Bütçesi 8 milyar 800 milyon ile bitti, esnafa bir milyar 150 milyon kredi kullandırdı” dedi. Elindeki tüm verileri kamuoyu veya muhalefetle paylaştığını belirten Saner, protokolü imzaladıktan hemen sonra bunu parti başkanlarına ilettiklerini kaydetti.

Ulaştırma, e-devlet, belediyeler ve bir üniversitenin isminin verilmesi konularında protokoller imzalandığını ifade eden Saner, imzalanan protokol ile yolların tamamlanacağını, bunların önceki protokollerde yer alan ve bitmeyen yollar olduğunu söyledi.

Saner, Türkiye ile imzalanan protokol kapsamında yapılacak yollardan bazılarının Haziran ayına kadar tamamlanacağını söyledi, “Haziran’da sizi Kuzey Çevre yoluna davet edeceğim” dedi. Bölgesel kapanma kararı alındığında, Lefkoşa’dakilerin diğer bölgelere kaçtığı ve “ülkenin İtalya’ya döndürüldüğü” yönünde eleştiriler yapıldığını kaydeden Saner, tam kapanma sonrası diğer bölgelerden Lefkoşa’ya dönmek için kaymakamlıktan izin talep yapan kişi sayısının sadece 60 olduğuna işaret etti. Günlük test sayılarının ortalama 5 bine çıkartıldığını kaydeden Saner, hızlı antijen testlerinin PCR testlerinin arasında ciddi fiyat farkı olduğunu, PCR testlerin çok daha ucuz olduğunu söyledi.

Güney’e 70 bin doz aşı KKTC’ye ise şu ana kadar 80 bin aşı geldiğini kaydeden Başbakan Saner, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkan Yardımcısı Fuat Oktay’ın kendisine KKTC’yi asla aşısız bırakmayacağız sözünü verdiğini hatırlattı. Pandeminin nereye gideceği kestirilemediğinden ekonomik paketle bazı önlemler alınmak zorunda kalındığını kaydeden Saner, 2021’in ekonomik anlamda daha zor geçmesinin beklendiğinden mevcut paketin yeterli olup olmadığının bilinmediğini söyledi. Hafta sonu protokolün imzalanması için Türkiye’ye ziyaret gerçekleştireceklerini dile getiren Saner, konuyla ilgili heyetlerin çalışmaya devam ettiğini ve gerekli bilginin Meclis’e verileceğini belirtti.

Saner “Bu dönemde hükümette olmak cesaret işidir” dedi. 1,500 TL destekler konusundaki soru üzerine Saner, kapalı sektörlerin başvurularını yapabileceğini kaydetti. Başbakan Ersan Saner sorular üzerine Ercan Havalimanı’nın bu yıl içinde tamamlanması için tüm güçleriyle çalıştıklarını belirtti. ,