Şans Lefkoşa’ya güldü

15 Ocak Özel Çekilişinde 500 Bin TL’lik büyük ikramiye, 24661 numaralı bilete isabet etti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Piyangolar Birimi tarafından gerçekleştirilen 15 Ocak 2022 tarihli Devlet Piyangosu bu akşam çekildi. Çekilişte 500 Bin TL’lik büyük ikramiye Lefkoşa’da Serdar Kumru tarafından satılan “24661” numaralı bilete çıktı.

BRTK