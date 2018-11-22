Şarkıcıyla yakalandı!

Müzisyen Ozan Doğulu’nun eski eşi Ece Yosmaoğlu, önceki gün instagram hesabından 'Doğulu' soyadını silip kızlık soyadı olan 'Yosmaoğlu'nu kullanmaya başladı.

Üç çocuğuna rağmen Ozan Doğulu ile 11 yıllık evliliğini geçtiğimiz haziran ayında bitiren Ece Yosmaoğlu, boşanma sonrası 'Doğulu' soyadını kullanmaya devam etmişti.

Ece Hanım, instagram hesabından kızlık soyadı olan 'Yosmaoğlu'nu kullanmaya başladı.

Yosmaoğlu'nun bu kararı almasında, Ozan Doğulu ile eylül ayında Bodrum'da objektiflere yakalanan genç şarkıcı Kübra Hera Aslan'ın aynı evde yaşamaya başlamasının neden olduğu iddia edildi.