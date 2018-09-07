Sarp Apak'ın en mutlu günü...
Sebebi...
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Oyuncu Sarp Apak ile Bengisu Apak çiftinin oğlu dünyaya geldi. Bebeğe Güney adı verildi.
Sarp Apak ile Bengisu Uzunöz, Haziran 2017'de Barcelona'da evlenmişti. Çiftin bugün erkek bebekleri oldu.
Acıbadem Maslak Hastanesi'nde bugün saat 00:07’de dünyaya gelen bebeğe ikili, Güney ismini verdi.
Perinatolog Prof. Dr. İbrahim Bildirici, normal doğumla, 2 kilo 930 gram olarak dünyaya gelen bebek ve annenin sağlık durumlarının iyi olduğunu belirtti.
Etiketler : Sarp Apak, Bengisu Apak, bebek
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