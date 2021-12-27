Şaşkına çeviren hamle: Pitbulların saldırısına uğrayan Asiye'nin ailesine dava açıldı!

Gaziantep’te pitbull cinsi iki köpek tarafından saldırıya uğrayan 4 yaşındaki Asiye Ateş’in ailesine SOHAYKO Derneği tarafından dava açıldı. Küçük Asiye’nin köpeklerin yanında neden tek başına olduğunu soran dernek köpeklerin birileri tarafından kışkırtıldığını iddia etti.

Gaziantep’te 22 Aralık günü oturdukları sitenin basketbol sahasında site yöneticilerine ait olan iki pitbull cinsi köpek tarafından saldırıya uğrayarak ağır yaralanan kafatası ve yüzünde ciddi doku kayıpları meydana gelen Asiye Ateş tüm Türkiye’yi derinden etkiledi. Hava ambulansıyla Antalya’ya sevk edilen küçük Asiye doku ameliyatına girerken Türkiye gazetesi tarafından ortaya çıkan görüntüler izleyenleri dehşete düşürdü. Görüntülerde köpeklerle oynamak için girdikleri sahada bir süre sonra saldırıya uğrayan Asiye’nin çığlıklarını duyan vatandaşlar küçük kızı dakikalarca iki köpekten kurtarmaya çalıştı.

HAYVAN KORUMA DERNEĞİ ASİYE’NİN AİLESİNDEN ŞİKAYETÇİ OLDU

Asiye Ateş’in Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde tedavisi devam ederken pitbull cinsi köpeklerin sahibi olan site yöneticileri sitede kapıcı olarak çalışan baba Ateş’i işten kovdu. Hem işinden hem de evinden olan baba Ateş’le Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan konunun takipçisi olacaklarını söyledi. Soruşturma süreci devam ederken sosyal medyada sokak hayvanlarının görevliler tarafından toplandığı bazı fotoğraflar tepki çekti. Sosyal medyada hayvanları hedef gösterildiği iddiası üzerine Sokak Hayvanlarını Koruma ve Rehabilitasyon (SOHAYKO) Derneği, bir açıklama yayımlayarak Asiye'nin ailesinden şikayetçi olunacağını duyurdu.

Acılı aile hakkında şikayette bulunacaklarını resmen duyuran SOHAYKO Derneği, resmi sosyal medya hesabında yapılan açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Tekrarlıyoruz... Gaziantep'te 4 yaşındaki Asiye kızımızın evinde süt içmesi, çizgi film izlemesi gerekirken; yanında annesi babası olmadan basket sahasında bu köpeklerle ne işi vardı?"

Basket sahasına köpeklerle birlikte güle oynaya giren (2. Video), bu köpeklerle sarmaş dolaş fotoğrafları olan Asiye kızımıza köpekler neden birdenbire saldırdı?

Kim köpekleri Asiye'nin üzerine kışkırttı? Kim bu köpekleri tahrik etti?

O sırada anne baba neredeydi?

Neden ulusal basın ve tüm haber kanalları Asiye’nin kendi halinde oyun oynarken sahipsiz sokak köpeklerinin saldırısına uğradığını iddia etti?

Asiye'nin hayatını tehlikeye atan sorumsuz anne babadan, köpekleri ağızlıksız dolaştıran, o sırada Asiye'yi köpeklerin yanına sokan kişilerden, derneğimiz ve dernek başkanımızı tehdit eden, hakaret eden tüm kendini bilmezlerden şikayetçi olacağımızı kamuoyuna bildiririz... Bizi susturamayacaksınız..."

SOHAYKO NEDİR?

2015 Yılının ilk aylarında kurulan SOHAYKO Sokak hayvanları konusunda aktif faaliyet gösteren bir dernektir. SOHAYKO Sokak Hayvanları hakları ve Tüm hayvan hakları konusunda sadece İstanbul’da değil tüm Türkiye’de aktif faaliyetler planlayan genç dinamik kadrosu ile sokak hayvanlarına çıkan hayvan hakları evrensel beyannamesini kendine ilke edinmiştir.

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