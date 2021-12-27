'Bir tıkla pitbull kapında'

Meltem Günay /Milliyet

- Yasak ırk statüsüne girmesine rağmen birçok kişi tarafından özellikle dövüştürülmek için beslenen pitbull cinsi iki köpek Gaziantep'te oturduğu sitenin bahçesinde oyun oynayan 4 yaşındaki A.A.'ya saldırdı. Küçük kız ağır yaralanırken akıllara 2004'te yani 17 yıl önce yasak ırk listesine girmesine rağmen bu köpeklerin nasıl hâlâ satıldığı, beslendiği ve üretiminin yapıldığı sorusunu getiriyor. Uzmanlar yasak ırk olmasına rağmen pitbull satışının ve üretiminin sürdüğüne dikkat çekerken, hayvanların değil onları saldırgan olarak yetiştirenlerin suçlu olduğunu söylüyor.

EVE KADAR GÖNDERİYORLAR

Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) Başkanı avukat Ahmet Kemal Şenpolat sorunun asıl kaynağının, internet üzerinden gerçekleşen kontrolsüz satışlar ve bilinçsiz hayvan sahipleri olduğunu söyledi. Şenpolat, "Siz petshoplardan ve internetten hayvan satışını durdurmadığınız sürece bu hayvanlar bu şekilde üretilmeye ve satılmaya devam edecek. Yasal yaptırımı da çok yetersiz olduğu sürece insanlar gerek kumar gerek dövüş için bu hayvanları kullanacak. Ve bir gün birilerinin elinden kaçıp birilerine zarar verecek. Kesinlikle üretimin durdurulması ve buna güçlü yaptırımların getirilmesi gerekiyor" dedi. Yasak ırk olan pitbull beslemenin cezası Kabahatler Kanunu'na göre hayvan başına 7802 lira. Köpeğe el konulurken sahibine başka bir yaptırım uygulanmıyor. 2004’te yasak ırk listesine girmesine rağmen insanların 17 yıl boyunca pitbulları rahatça üretip sattıklarının altını çizen Şenpolat, şunları dedi: "Yasayı koymak yetmiyor üretimi durdurup bataklığı kurutmak gerekiyor. Girin şimdi, Google'a 'Pitbull arıyorum' diye. Satış yapanlar kargoyla evinize kadar gönderiyor. Sokakta gördüğünüz zaman ihbar edebilirsiniz, sahibine para cezası kesilir. Hayvana el koyup sahibini tutuklamanız gerekiyor."

‘YETİŞTİRME TARZI SALDIRGAN YAPIYOR’

İstanbul Veteriner Hekimler Odası Başkanı ve İstanbul Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Fizyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Arslan, “Bu hayvanların yetiştirme tarzına göre agresif ya da sakin oluyor. Ama pitbulların şanssızlığı bunları yetiştiren kişiler, onları statü amaçlı, güç gösterisi amaçlı alıyorlar ya da dövüştürüyorlar” dedi. Hayvanlara Adalet Derneği Başkanı Avukat Hülya Yalçın da “Bu köpeklerin sahiplerine, hem bir insana bu kadar zarar verdikleri için hem de hayvan hakları davasına büyük bir ihanet içinde oldukları için çok ağır cezalar verilmeli” diye konuştu. Prof. Dr. Şağdan Başkaya da başı boş köpeklerle ilgili yasal düzenleme getirilmesini istedi.

NETTEN SATIŞ

Başta pitbull olmak üzere yasaklı listesinde yer alan köpekler özellikle sosyal medya platformlarından satılıyor. Ama çoğu sitenin bunu satış değil “sahiplendirme” adı altında yaptıkları dikkat çekiyor. Yavru pitbulların fiyatları 1500- 2000 lira arasında değişirken, yüzyüze görüşmelerin ardından “sahiplendirme” yapıldığı belirtiliyor.

BEBEĞİN YÜZÜNÜ PARÇALADI

İzmir’in Karabağlar ilçesinde 3 Aralık’ta Dilek Uzun, sahibinin tasmasız dolaştırdığı pitbullun saldırısında yaralandı.

Çorum’da da yine tasmasız olarak sokağa çıkarılan pitbull, E.T. isimli 8 yaşındaki çocuğa saldırdı.

İstanbul, Başakşehir’de Mine Dönmez, komşusunun pitbull cinsi 2 köpeğinin saldırısına uğradı.

Antalya’da da pitbull, 11 aylık bebeğe saldırarak yanağını ve kulağını ısırdı, çocuğunu kurtarmak isteyen babanın da kolu ve bacağını yaraladı.

ÜRETİMİ DEVAM EDİYOR

Deniz Tavşancıl Kalafatoğlu pitbull cinsi hayvanların hâlâ üretildiğine dikkat çekerek şunları söyledi:

“Bu hayvanlar deli gibi üretiliyor, hâlâ bebek pitbullar var. Devlet çok kararlı bir şekilde yasaklı denilen hayvanları üretenlerin boğazına çökmeli. Suyu kaynağından kapatmak gerekiyor. Bu hayvanları bir çöp gibi atamayız, yaşam haklarını ihlal edemeyiz. Bu hayvanlar da mağdur. Düşünsenize bu hayvanların hep dövüldüğünü, zorla sokak hayvanlarına saldırsın diye arkasından sopa vurulduğunu, aç bırakıldığını. Bir veteriner arkadaşım, sahibinin hayvanı daha güçlü ve saldırgan olsun diye buzdolabına koyduğunu anlatmıştı. Maalesef bu köpekler, ekonomik ve sosyo kültürel olarak daha düşük seviyelerde yer alan insanlar için bir güç göstergesi. Bu köpeği eline alıp sokağa çıktığında kendini iyi hissediyor. Böyle hisseden adamın elinden bu hayvanı alırsanız başka bir köpek alır, onu da o şekilde yetiştirir. Öncelikle bu insanların çok ağır cezalandırılması gerekiyor. Bu olayda olduğu gibi, kendi muhafazasındaki bir köpeği etrafa zarar verecek şekilde serbest bırakanlara TCK 177’ye göre 6 aya kadar hapis cezası var ama 2 yılın altındaki bütün cezalar ya para cezasına çevriliyor ya hükmün açıklanması geri bırakılıyor ya da uzlaşmaya gidiyor.”

Milliyet