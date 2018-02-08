Hürriyet gazetesi köşe yazarı Ertuğrul Özkök, Elon Musk'ın Mars'a gönderdiği araç hakkında bir yazı kaleme aldı. Ertuğrul Özkök'ün "Sayın Diyanet Mars'ta da sol elle yemek haram mı" başlıklı yazısından bir bölüm.

Önceki akşamdan beri Elon Musk’ın Mars’a gönderdiği Roadster arabayla ilgili haberleri izliyorum...

İnsanın Mars’a yolculuğu başladı...

Bu bize yepyeni ufuklar açıyor...

Tabiatıyla Diyanet’in de bize yepyeni ufuklar açması gerekiyor...

Fetva Kurulu şu günlerde rahat... Onlardan bir ricam var.

Sayın Diyanet...

Adnan Hoca olayını hallettiniz...

Sol elle yemek yemenin haram olduğunu açıklayarak, gastronomi kültürüne muazzam bir katkıda bulundunuz.

Şimdi uzaya açılma zamanı...

Sayın Fetva Kurulu...

Mars’ta da sol elle yemek haram mı sayılacak?

Bunu hallettikten sonra Venüs konusuna geleceğim... Çünkü asıl sorun orada çıkacak...

Biliyorsunuz Venüs, Dünya’ya en yakın gezegen...

Ve bu gezegenin çok büyük bir özelliği var.

Bütün gezegenlerin aksine Venüs doğudan batıya doğru döner...

Yani orada Güneş doğudan değil batıdan doğar...

Sayın Diyanet şimdi bu durumda, orada sağ el, sol sayılacağına göre...

Venüs’e giden insan için hangi elle yemek caiz olacak...

Mesela ben oraya gitsem, sağ elle de haram yiyebilir miyim...

Yanlış anlamayın...

Beni ilgilendiren haramın hangi elle yenildiği...

Yerken kaşığı hangi elime almalıyım...