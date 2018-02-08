ÖMÜR BOYU HAPSİ İSTENİYOR

Gazimağusa’da hemşire olan eski sevgilisi Halime Çetin’i, av tüfeğiyle öldürdükten sonra intihara teşebbüs eden Hayrettin Özcömert, Gazimağusa Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanacak

Sedef BOŞNAK

Gazimağusa’da hemşire olan eski sevgilisi 46 yaşındaki Halime Çetin’i, av tüfeğiyle dört el ateş ederek öldürdükten sonra, polisi arayıp itirafta bulunan ve intihara teşebbüs eden Hayrettin Özcömert dün, aleyhindeki toplam 10 davadan itham edildi.

Mahkeme, ömür boyu hapis cezası öngören “Taammüden adam öldürme”, “Adam öldürme” gibi ciddi birçok suçtan yargılanacak Hayrettin Özcömert’i talep üzerine, özel durumunu dikkate alarak değerlendirdi. Mahkeme, Özcömert’i, ilk soruşturmasını yapmadan evrak üzerinde Gazimağusa’da oturum yapacak Ağır Ceza Mahkemesi’ne havale etti.

Kendisine verilen bir kâğıda “İyi değilim, sağlığıma kavuşmak istiyorum” yazan Özcömert, 26 Şubat 2018’de oturum yapacak Ağır Ceza Heyeti karşısına çıkarılacak.

Mahkemede, Hayrettin Özcömert’e oksijen takviyesi de yapıldığı gözlemlendi.

Halime Çetin’in yakınları sitem etti

Kendisini yaraladığı gerekçesiyle burnu, ağzı ve çenesini kaybeden Hayrettin Özcömert, dün hükümsüz tutuklu bulunduğu Lefkoşa Merkezi Cezaevi’nden polisin geniş güvenlik önlemi altında, ambulansla, Gazimağusa Kaza Mahkemesi’ne taşındı.

Polis ve hemşire eşliğinde, ambulanstan indirilen Hayrettin Özcömert’e, öldürdüğü Halime Çetin’in yakınları sitem ederek, Özcömert’in en ağır cezayı almasını istedi.

Evrak üzerinden havale

Mahkemenin dünkü oturumda, İddia Makamı Başsavcılık adına davayı yürüten Savcı Hasan Boşnak, Hayrettin Özcömert’i, “Taammüden adam öldürme”, “Adam öldürme”, “Kanunsuz silah tasarrufu”, “Kanunsuz silah taşıma” “Mülke tecavüz” suçları gibi toplam 10 davadan itham etti.

Savcı Hasan Boşnak, Hayrettin Özcömert’in sağlık durumuyla ilgili raporları değerlendiren başsavcılığın, ilk soruşturma yapılmadan meseleyi, evrak üzerinden havale edilmesi yönünde karar ürettiğini beyan etti.

Boşnak, başsavcılığın istem belgesi, ithamnamenin bir suretini, sanığa yapılan yazılı dava tebliğini meseleyle ilgili alınan tüm ifadeleri, otopsi ve doktor raporlarını, kamera görüntülerini içeren CD’leri, fotoğraf albümlerini mahkemeye emare sundu.

Boşnak, avukatsız bulunan sanığa da ayrıca sunduğu emarelerin bir suretini tebliğ eden Boşnak, mahkemeye ayrıca, sanığın havaleye itirazı olmadığını el yazısıyla belirttiği 2 beyannameyi de emare sundu.

Yargıç, suçların niteliğini ve sanığın özel durumunu dikkate aldıktan sonra, talebi uygun buldu ve davayı ağır cezaya havale etti.

Kıbrıs