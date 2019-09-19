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SAZLIKLAR TUTUŞTU!

SAZLIKLAR TUTUŞTU!

Yangın!

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Göçmenköy’de, Lefkoşa Devlet Hastanesi arkasındaki sazlık alanda çıkan yangın korkuttu

Göçmenköy bölgesinde, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi arkasındaki GÜYAP sitesine yakın sazlık alanda yangın çıktı. Bölgedeki evlerin arka kısmında olan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Dere kenarında olan ve aniden tutuşan sazlıklar, kısa sürede alev aldı. Bölgede bulunan mahalle sakinleri, büyük korku yaşadı. Yangın kısa sürede söndürüldü, soğutma çalışmaları yapıldı.

 

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