SAZLIKLAR TUTUŞTU!
Yangın!
A+A-
Göçmenköy’de, Lefkoşa Devlet Hastanesi arkasındaki sazlık alanda çıkan yangın korkuttu
Göçmenköy bölgesinde, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi arkasındaki GÜYAP sitesine yakın sazlık alanda yangın çıktı. Bölgedeki evlerin arka kısmında olan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Dere kenarında olan ve aniden tutuşan sazlıklar, kısa sürede alev aldı. Bölgede bulunan mahalle sakinleri, büyük korku yaşadı. Yangın kısa sürede söndürüldü, soğutma çalışmaları yapıldı.
Etiketler : Göçmenköy, Lefkoşa Devlet Hastanesi, sazlık alan, yangın
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.