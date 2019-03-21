SEÇİM YASAKLARI BAŞLADI

Türkiye’nin sandık başına gitmesine 10 gün kalırken seçim takvim süreci de sürüyor.

Yüksek Seçim Kurulunun 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimi için belirlediği propaganda serbestliği ve seçim yasakları bugün başladı.

YSK’nın Seçim Takvimi’ne göre, bugün başlayan propaganda serbestliği ve bir kısım yasaklar 30 Mart Cumartesi günü saat 18.00’de sona erecek.

Seçime katılan siyasi partiler ve bağımsız adaylar, seçim propaganda süresinin sona ermesine kadar yazılı basında ilan ve reklam yoluyla ya da internet sitesi açarak sözlü, yazılı veya görüntülü propaganda yapabilecek.

Seçim süresince genel yollar üzerinde, mabetlerde, kamu hizmeti görülen bina ve tesisler ile ilçe seçim kurullarının gösterdiği meydanların dışında toplu olarak sözlü propaganda yapılması yasak olacak.

Seçim bürolarındaki ilan ve reklam malzemeleri 30 Mart Cumartesi günü saat 18.00’e kadar kaldırılacak, seçim bürolarının faaliyetleri de bu tarih ve saatte son bulacak.