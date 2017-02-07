Seçme Lüksüm Yok!

Barış Arduç, Nişantaşı’nda çıktığı alışveriş turunda görüntülendi.

Bir mağazadan hediyelik eşya alan oyuncu, çıkışta muhabirlerle sohbet etti. “Kiralık Aşk”ın ardından bir sinema filminde rol alacağını söyleyen Arduç, rol tercihiyle ilgili soruya “Her rolü oynarım, rol seçme lüksünde değilim” yanıtını verdi.

Yakışıklı oyuncu, “Hakkınızda en çok merak edilen konulardan biri, burnunuzun estetikli olup olmadığı?” sorusunu da şöyle yanıtladı: “Burnum estetik değil, benim burnum bu.”