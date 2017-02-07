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'Bıktım Bu Erkek Menajerlerden!'

'Bıktım Bu Erkek Menajerlerden!'

İsyan etti!

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Önceki akşam Asmalımescit’te bir mekandan çıkarken görüntülenen güzel oyuncu, muhabirlerin “Neler yapıyorsunuz, yeni projeler var mı?” sorusu üzerine sitem etti.

İşlerinin yolunda gitmediğini söyleyen İpek Erdem böyle isyan etti:

“Yeni projeler yok. Çünkü bıktım bu erkek menajerlerden. Artık onlarla çalışmam. İşlerini tam manasıyla yapmıyorlar. Kendi çabalarımla bir şeyler yapmaya çalışıyorum.”

 

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