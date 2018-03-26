Seda Sayan’ın makyajsız hali şaşırttı!

Seda Sayan'ın makyajsız hali sosyal medyada büyük ses getirdi. İşte Sayan'ın çok tartışılan ve genç bir kızı andırdığı o fotoğrafı...

Televizyonlarda gördüğümüz ünlü isimlerin makyajsız halleri her zaman dikkat çekmeye devam ediyor.

Ünlü sanatçı Seda Sayan, yıllara meydan okuyor. 55 yaşındaki ünlü isim sosyal medya hesabından makyajsız bir fotoğrafını paylaştı. Paylaştığı fotoğraf sosyal medyada olay oldu.