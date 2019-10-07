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ŞEHİTLİĞE DEFNEDİLECEKLER...

ŞEHİTLİĞE DEFNEDİLECEKLER...

Muratağa-Sandallar Şehitliği’nde devlet töreni düzenlenecek

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Muratağa Katliam Çukuru’nda 14 Ağustos 1974 tarihinde hunharca, toplu olarak katledilen şehitlerden 21’i daha bugün devlet töreniyle Muratağa–Sandallar Şehitliği’ne defnedilecek.

Şehitlerin naaşları saat 10.00’da Muratağa–Sandallar Şehitliği’nde devlet töreniyle defnedilecek.

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