ŞEHİTLİĞE DEFNEDİLECEKLER...
Muratağa-Sandallar Şehitliği’nde devlet töreni düzenlenecek
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Muratağa Katliam Çukuru’nda 14 Ağustos 1974 tarihinde hunharca, toplu olarak katledilen şehitlerden 21’i daha bugün devlet töreniyle Muratağa–Sandallar Şehitliği’ne defnedilecek.
Şehitlerin naaşları saat 10.00’da Muratağa–Sandallar Şehitliği’nde devlet töreniyle defnedilecek.
Etiketler : Muratağa Katliam Çukuru, şehitler, defnedilme
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