Seks ticareti kurbanlarının kötü anıları gizli

İlk bakışta Karayip denizinin berrak mavi sularının ortasında yer alan birer doğa harikası gibi görünüyor her ikisi de. Ama gerçek hiç de öyle değil. Uzaktan nefes kesici güzellikte bir görünüm sergileyen bu iki ada, henüz çocuk yaştaki kurbanların, hayatlarının en kötü deneyimine şahitlik etti. Yani bu iki adanın her yanı bu kurbanların kâbus gibi anılarıyla dolu.

İKİ ADA DA SATIŞA ÇIKTI

Çünkü her ikisi de dünyanın en korkunç seks ticareti suçlusu olarak nitelendirilen ve 2019 yılında tutuklu bulunduğu hücrede intihar eden Jeffrey Epstein'e aitti bir zamanlar. Bir tanesi halk arasında "pedofili adası" olarak anılan bu iki ada satışa çıkarıldı. Kimin almak isteyeceği henüz bilinmese de bir zamanlar korkunç olayların yaşandığı bu iki ada için istenen fiyat ise 125 milyon dolar.

2019'DAN BERİ FBI AJANLARI VE EMNİYET GÜÇLERİNDEN BAŞKA KİMSE ADIM ATMADI

Topraklarında Epstein'in lüks mülklerini barındıran bu iki ada ABD Virgin Adaları arasında bulunuyor. Birinin adı Little St. James (Küçük St. James) diğerinin adı da Great St. James (Büyük St. James). Her iki adaya da Epstein'in cezaevinde öldüğü 2019 yılından bu yana fuhuş ticareti ile ilgili araştırma yapan FBI ajanları ve emniyet görevlileri dışında kimse ayak basmadı.

Jeffrey Epstein'in emlak konusundaki danışmanlığını yürüten avukat Daniel Weiner'ın açıklamasına göre, çocuk yaşta kurbanların kötü anılarıyla dolu olan bu iki adanın satışından elde edilecek gelir, konuyla ilgili davaların giderlerinin karşılanması için kullanılacak.

LÜKS BİR MALİKANE, JAPON BANYOSU

Finansçı ve iş insanı olarak tanınan fakat sonra dünyanın en korkunç seks suçlusuna dönüşen Jeffrey Epstein, önce Little St. James adasını satın aldı. 1998 yılında mülkleri arasına kattığı bu ada için 7.95 milyon ödedi. Zaman içinde Epstein'in adıyla anılmaya başlanan bu adada; içinde geniş bir kütüphane bulunan bir villa ile Japon banyosu ve bir de Sinema salonu yer alıyor. Adada bir büyük ana konutun yanı sıra konuklar için üç tane sayfiye evi ile bir bekçi kulübesi var. İçme suyu elde etmek için özel bir su arıtma sistemi, bir helikopter pisti ve rıhtım da bu adanın sahip olduğu özellikler arasında.

KİMSE BU BİNADAN DIŞARI ÇIKAMIYORDU

Polis, yaptığı araştırmada bu adada tüyler ürperten bir başka yapı daha buldu. Dış cephesi mavi ve beyaz boyalı bu küçük yapı ilk bakışta bir tapınağa benzese de korkunç bir amaca hizmet ediyordu. Bu binanın kapısı, içerideki kurbanların dışarı çıkmasını engelleyecek şekilde tasarlanmıştı.

SÖZDE BİLİME DESTEK İÇİN KURULMUŞTU

Bu ada Epstein'ın 2000 yılında kurduğu bir vakfın da merkeziydi. Kendi internet sitesine göre bu vakıf dünya çapında bilimsel çalışmalara destek vermek amacını taşıyordu. Yine burada yer alan bilgilere göre Vakıf tarafından Harvard Üniversitesi'nin başlattığı "evrimsel dinamikler" adlı program için 35 milyon dolar bağış yapılmıştı. Fakat yapılan incelemede bu miktarın sadece 6.5 milyon dolar olduğu ortaya çıktı.

'PEDOFİLİ ADASI' İSMİ TAKILMIŞTI

Seks ticaret suçlamasıyla cezaevinde bulunan Epstein'in öldüğü 19 Ağustos 2019'dan sonra FBI ajanları ve New York polisi Little St. James adasına baskın düzenledi. Burada yapılan soruşturmada adanın halk arasında "Pedofili Adası" olarak anıldığı da ortaya çıktı.

Jeffrey Epstein'ın kurbanları, bu iki adayla ilgili tüyler ürpertici gerçekleri de gözler önüne sermişti. Adaların etrafını çeviren suların köpek balıkları tarafından istila edildiğini söyleyen kurbanlar, gördükleri cinsel tacizden kurtulmak için bu sularda boğulmayı ya da köpek balıklarına kurban olmayı bile göze aldıklarını anlatmıştı.

İNŞAAT YARIM KALDI

Epstein, fuhuş ağı kurma suçlamasıyla tutuklanmasından kısa bir süre önce, 2016 yılında da diğer adayı, yani daha geniş olan Great St. James adasını yaklaşık 20 milyon dolara satın aldı. Adada kendine ait bir amfitiyatrosu bulunan bir malikane de inşa edilecekti. Fakat, çevre düzenlemelerine uygun hareket edilmediği için bu inşaat 2018 yılında durduruldu.

KURBANLARINI ÖZEL JETİ YA DA YATIYLA GÖTÜRÜYORDU

2020 yılında davaya bakan mahkeme heyetinin belirtiğine göre Jeffrey Epstein, çocuk yaştaki kurbanlarını bu uzak noktada bulunan ve ulaşılması da kaçması da kolay olmayan iki adaya özel uçağı ya da kendisine ait yatla getiriyordu.

Jeffrey Epstein'in sahip olduğu mülkler sadece bunlar değildi. Geçen yıl Epstein'ın New York, Manhattan'daki evi 51 milyon dolara satıldı. Aslında bu ev 88 milyon dolara satışa çıkarılmıştı, fakat o fiyatı veren çıkmayınca fiyat da düştü. Epstein'in 1990'da satın aldığı Palm Beach'teki evi de 26 milyona yakın bir fiyata satıldı.

Epstein'in tüyler ürperten genetik deneyler yapıldığı iddia edilen New Mexico'daki çiftliğinin değerinin ise 2013 yılında 18 milyon doların üzerinde olduğu belirtilmişti. Epstein'in Fransa'nın başkenti Paris'teki ünlü Avenue Foch'ta da lüks bir apartman dairesi olduğu biliniyor.

TELEFON DEFTERİNDE BİRÇOK ÜNLÜNÜN ADI KAYITLIYDI

Jeffrey Epstein tutuklandığı ilk dönemde İngiliz kraliyet ailesinden Hollywood ünlülerine kadar birçok kişiyle iletişimde olduğu ortaya çıkmıştı. Bunlardan biri top model Naomi Campbell'dı. Courtney Love, ABD eski başkanları Donald Trump ve Bill Clinton, eski New york valisi Michael Bloomberg, kendisi de bir erkeği tacizle suçlanan oyuncu Kevin Syacey, oyuncu Alec Baldwin, İngiliz oyuncu ve model Elizabeth Hurley, oyuncu Ralp Fiennes, müzisyen Mick Jagger; Epstein'ın telefon defterinde ya da özel uçağının kayıtlarında adı geçen ünlüler arasındaydı. Bu ünlülerin bazıları Epstein'ı tanıdığını kabul ederken bir kısmı da tanımadıklarını söylemişti.

Epstein'in kurbanlarından biri gecen yıl ABD, Los Angeles'ta bir basın toplantısında gazetecilerin ve TV'cilerin karşısına çıkmıştı. 31 yaşında olan ve adını vermeyen genç kadın, Jeffrey Epstein'ın kurbanlarından biri olduğunu belirtip yaşadıklarını anlattı. Genç kadın o toplantıda Epstein ile tanıştığında 15 yaşında olduğunu belirtip "Epstein bana elektronik cihaz hediye etti ve sonra da tacizde bulunmaya başladı" diye konuştu. Jeffrey Epstein'ın New Mexico'daki evine özel jetle götürüldüğünü anlatan genç kadın, hem Epstein'ın hem de bir arkadaşının tacizine uğradığını da ileri sürdü. Genç kadının "Epstein beni Virgin adalarındaki evine davet etti. Burada Prens Andrew'un da bulunacağını söyledi" sözleri de dikkat çekti.

ÖZEL YÖNTEMLERLE HAMİLE BIRAKMAYI AMAÇLAMIŞ

Genç kadınını sözünü ettiği New Mexico'daki çiftlikle ilgili tüyler ürperten başka iddialar da gündeme geldi. Buna göre Epstein çiftliğinde 20 kadını özel yöntemlerle hamile bırakıp insan ırkını geliştirmeyi amaçlıyordu. Hatta ABD'nin genetik alanında önde gelen bilim insanlarının da işe alındığı ileri sürülmüştü.