Sendikal Platform eylem yapıyor
Sendikal Platformdaki bazı sendikalar “toplumun fakirleşmesi,yok edilmesi ve dilenci hale getirilmesi” gerekçesiyle Meclise yürüyor.
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Sendikal Platformdaki bazı sendikalar “toplumun fakirleşmesi,yok edilmesi ve dilenci hale getirilmesi” gerekçesiyle Meclise yürüyor.
Sendikalarından çıkan üyelerin kortej yürüyüşüyle başladı.
Girne Kapısı önünde birleşen kortejler,Cumhurbaşkanlığı önünden geçerek Meclise gidecek.
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