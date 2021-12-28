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Sendikal Platform eylem yapıyor

Sendikal Platform eylem yapıyor

Sendikal Platformdaki bazı sendikalar “toplumun fakirleşmesi,yok edilmesi ve dilenci hale getirilmesi” gerekçesiyle Meclise yürüyor.

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Sendikal Platformdaki bazı sendikalar “toplumun fakirleşmesi,yok edilmesi ve dilenci hale getirilmesi” gerekçesiyle Meclise yürüyor.

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Sendikalarından çıkan üyelerin kortej yürüyüşüyle başladı.

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Girne Kapısı önünde birleşen kortejler,Cumhurbaşkanlığı önünden geçerek Meclise gidecek.

 

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