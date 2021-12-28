Sendikal Platform eylem yapıyor

Sendikal Platformdaki bazı sendikalar “toplumun fakirleşmesi,yok edilmesi ve dilenci hale getirilmesi” gerekçesiyle Meclise yürüyor.

Sendikalarından çıkan üyelerin kortej yürüyüşüyle başladı.

Girne Kapısı önünde birleşen kortejler,Cumhurbaşkanlığı önünden geçerek Meclise gidecek.