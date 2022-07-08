Sendikalar, net 8 bin 600 TL olarak belirlenen asgari ücrete tepki

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun Asgari ücreti brüt 9 bin 885 TL, Net 8 bin 600 TL olarak belirlemesinin ardından sendikalar bu karar tepki gösterdi.

Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası, 4 kişilik ailenin açlık sınırının 9 bin 046 TL olduğu bir dönemde net Asgari ücretin bunun altında kalmasının kabul edilebilir olmadığını belirtti.

Kıbrıs Türk Memur Sendikası da, açlık sınırının 30 Haziran 2022 itibarıyla 9 bin 46 tl olduğu dikkat çekerek, aylık net 9 bin 885 tl olarak saptanan asgari ücretin, açlık sınırının da altında olduğunu kaydetti.

Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu da, Asgari Ücret Saptama Komisyonu’nda devlet ve işveren temsilcilerinin oyları ile belirlenen yeni asgari ücrete altı aylık hayat pahalılığının bile uygulanmadığını ileri sürdü.