“Kardeş Çocukları” dizisiyle ekrana gelen Nur Fettahoğlu, Vogue dergisinin yeni sayısına konuk oldu. Canlandırdığı Umay karakteriyle “iyi aile kızı” imajından uzak olduğunu söyleyen Fettahoğlu, “İçimde bir canavar varmış, senelerdir saklıyormuşum” dedi.

Nur Fettahoğlu ile randevulaşmak için yaptığımız telefon görüşmesi, bir nevi telekonferans gibi: Üç yaşındaki kızı Elisa Güzin de dahil oluyor muhabbete.

Akıllı mı akıllı cümleler kuruyor. Daha sonra röportaj için görüştüğümüzde, “üç yaş sendromu”nun ne durumda olduğunu soruyorum Fettahoğlu’na.

“Doğumdan sonra bütün hayatınız çocuk oluyor. Onsuz gerçekten hiçbir şey yapamıyorsunuz. Kızım olmadan hiçbir şey yapmak gelmedi içimden uzun süre ama şimdi işin içine yoğun bir çalışma temposu girince, bazen ‘Allah’ım ya’ diyorum, ‘Bir saat... Sadece bir saat kimse olmasın etrafımda!’ Olabiliyor öyle yani...” diyor.

ELİSA’YA OLAN SEVGİMİN TARİFİ YOK

Anneliğin, her gününü yeni bir tecrübeye dönüştürmesinden memnun: “Dünyaya yeni bir can getiriyorsunuz, adım adım gelişimini görüyorsunuz. Başka türden bir güç de veriyor insana. Mutlaka eksik hissettiği yerler de oluyor tabii insanın. Sonu yok...

Neticede o da başlı başına bir karakter. Baskı uygulamadan, düşüncelerini engellemeden, gideceği yolda arkasındaki el olabilirsiniz ancak. Onu yapmaya çalışıyorum doğrusu. Ben de onun sayesinde sorunlarla çok daha güçlü bir şekilde baş edebiliyorum. O olmasaydı, savrulurdum. Tarifi yok Elisa’ya olan sevgimin. Sok içine orada kalsın deseler, yaparım. Dursun orada sıcacık öyle...”