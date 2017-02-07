'Senin Her Tarafın Yılan Olsa Ne Olur?'

'Survivor 2017'nin en çok konuşulan isimlerinden Erdi Ünver, gönüllüler takımının kızlarını etrafına topladı. İşte Survivor Erdi'nin ilginç sohbeti...

Adada bazı isimlerle problemler yaşayan Erdi Ünver, takım arkadaşları Denisa, Burçak ve Tuğçe Melis'i etrafına toplayıp çok ilginç bir sohbet gerçekleştirdi.

"MAHMUT ABİYE, İBRAHİM AMCAYA DÖNMEYE BAŞLADIN"

Takımdaki erkeklere gönderme yapan Erdi, "Ben böyle bir şey görmedim. Yevmiyeyle çalışsan böyle bir çalışma stili bulamazsın. Bu arkadaşlar nasıl kendilerine bu kadar yapacak iş buluyorlar? Çiviyi vuruyorsun. Gören de diyecek ki yıllardan beri Amazon Ormanları'nda yaşıyoruz" dedi. Burçak'ın "Bacaklarımın haline bak. Kız bacağından çıktı artık" sözlerine ise "Sen zaten tip olarak da yavaş yavaş... İlk geldiğinde ne kadar çıtı pıtı güzel bir kızdın. Yavaş yavaş Mahmut abiye, İbrahim amcaya falan dönmeye başladın. Gerçekten korkutuyorsun beni. Adada herkes zayıflarken sen kalıplaşmaya başladın" karşılığını verdi.

"LARGE BEDENDİ, MEDIUM KALDI"