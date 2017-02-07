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TRODOS’TA TÜRK PLAKALI ARAÇLARA SALDIRI

TRODOS’TA TÜRK PLAKALI ARAÇLARA SALDIRI

Trodos’ta Türk plakalı araçlara saldırı

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Trodos’ta tatil yaptığı belirtilen kişilere ait olan ve bir otelin park yerinde bulunan beş Türk, bir de Rum plakalı aracın, maddi hasara uğratıldığı bildirildi.

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Henüz kimliği belirlenmeyen kişiler tarafından araçların lastiklerinin patlatıldığını ifade eden yetkililer,polisin her yerde araçlara saldırı yapanları aradığını belirtti.

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Sabaha karşı araçlarındaki hasarı fark eden araç sahiplerinin, olayı hemen polise bildirdiği ve polisin oolayla ilgili soruşturma başlattığı ifade edildi.

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Polisin, araçlara zarar veren zanlıları aradığı belirtiliyor.

Kıbrıs Postası

 

 

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