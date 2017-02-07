TRODOS’TA TÜRK PLAKALI ARAÇLARA SALDIRI

Trodos’ta tatil yaptığı belirtilen kişilere ait olan ve bir otelin park yerinde bulunan beş Türk, bir de Rum plakalı aracın, maddi hasara uğratıldığı bildirildi.

Henüz kimliği belirlenmeyen kişiler tarafından araçların lastiklerinin patlatıldığını ifade eden yetkililer,polisin her yerde araçlara saldırı yapanları aradığını belirtti.

Sabaha karşı araçlarındaki hasarı fark eden araç sahiplerinin, olayı hemen polise bildirdiği ve polisin oolayla ilgili soruşturma başlattığı ifade edildi.

Polisin, araçlara zarar veren zanlıları aradığı belirtiliyor.

Kıbrıs Postası