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Sennaroğlu’na iki gün tutukluluk

Sennaroğlu’na iki gün tutukluluk

Sahte belge düzenleme ve sahtekarlıkla para temini...

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Sahte belge düzenleme ve sahtekarlıkla para temini suçlarından göz altına alınan Büyükkonuk Belediye Başkanı Ahmet Sennaroğlu, kardeşi Halil Sennaroğlu ve Ahmet Sağlamer Gazimağusa Kaza Mahkemesi’nde yargıç Seran Bensen huzuruna çıkarıldılar.

  Mahkemeden her üç zanlı için tahkikatın salimen yürütülmesi için 3’er günlük tutukluluk emri istenirken, huzuruna getirilen olguları değerlendiren yargıç Seran Bensen her üç zanlı için ikişer günlük tutukluluk emri verdi. 

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