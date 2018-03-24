"SERBEST KALIRSA EŞİNİ VE KIZINI ÖLDÜRTÜR!"

Öz kızına cinsel saldırı ve taciz suçlamasıyla tutuklu bulunan A.İ.’nin kayınbiraderleri tüyler ürperten bir iddia ortaya attı

Devrim DEMİR

Ülkede üniversite eğitimi için bulunan kızını ziyarete gelmeden, cep telefonuna mesaj atarak ahlaksız teklifte bulunmasının ardından genç kızın şikâyeti doğrultusunda ülkeye giriş yapmak isterken cinsel gücü jellerle yakalanan A.İ., aleyhindeki soruşturma devam ediyor.

Aleyhinde alınan 2 günlük tutukluluk süresinde, polise kısmen ifade verdiği öğrenilen A.İ., eşi ile görüşme talebinde bulundu.

Öz kızına taciz iddiası ile tutuklanan baba, dün ek tutukluluk talebiyle Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Zanlı A.İ.,’nin eşinin kardeşleri ve yakın akrabaları da Türkiye’den mahkeme için ülkeye geldi.

Yargıç Mesut Mesutoğlu, soruşturmanın selameti için zanlının 6 gün daha tutuklu kalmasına karar verdi.

Polis ses kaydı ele geçirdi

Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube’de görevli polis memuru Kader Çamlıbelli, A.İ.’nin “Cinsel saldırı” ve “Cinsel taciz” suçlarından tutuklandığını anlattı.

Polis memuru Kader Çamlıbelli, zanlının ülkede üniversite eğitimi için bulunan kızını görmek için Şubat ayında Türkiye’den geldiğini ve 22 Şubat tarihinde saat 16.15 sıralarında Karaoğlanoğlu’nda plakası henüz tespit edilemeyen kiralık araç içinde öz kızına cinsel saldırıda bulunduğunu söyledi.

Zanlının adaya gelmeden kızına mesaj attığını ifade eden Çamlıbelli, genç kızın polise giderek babası hakkında şikâyetçi olduğunu belirtti.

Soruşturmayı yürüten polis, zanlının kızının cep telefonuna , “Kıbrıs’a geliyorum, seni alacam, otele gideceğiz, seni otelin kuaförüne götürecem, iki sevgili olacağız, korkma yanımda soyunacaksın, beraber duş alırız ” demek suretiyle cinsel tacizde bulunduğunu anımsattı.

Çamlıbelli, alınan tutukluluk süresinde zanlı ve öz kızı arasına geçen telefon ses kaydını emare olarak aldıklarını ve zanlının ses tespiti için ses analizi yapıldığını ve sonuçların beklendiği kaydetti.

Eşi ile görüşme talebine mahkemeden ret

Zanlı aleyhindeki soruşturmanın devam ettiğini kaydeden Çamlıbelli, soruşturmanın tamamlanabilmesi için 6 gün tutukluluk talebinde bulundu.

Tutukluluk talebinin ardından söz alan savunma avukatı, zanlının eşinin ülkeye geldiğini ve görüşme talebi olduğunu belirtti.

Mesutoğlu, talebi ret ederek müştekinin kızları olduğunu ifade ederek soruşturmaya etki edebileceğine dikkati çekti.

Aile ülkeye geldi

Olayın duyulmasının ardından zanlının eşinin kardeşleri ve yakınları ülkeye geldi. Dün sabah saatlerinde mahkemeye gelen genç kızın dayısı ve yakın akrabaları oldukça öfkeliydi.

Yakınları, enişteleri A.İ.,’nin 4 kızı ve 2 oğlu olduğunu Türkiye’de de evde asla çocuklarına iyi davranmadığını zulüm yaptığını iddia ettiler.

Türkiye’de de buna benzer şekilde iki kızına daha sapıkça yaklaştığını bu olayın duyulması ile öğrendiklerini kaydeden aile yakınları, ablalarının boşanma davası açmaya hazırlandığını söyledi.

Eniştelerinin en ağır şekilde ceza alamsını istediklerini kaydeden öfkeli aile yakınları, A.İ.,’nin Türkiye’de iyi bir iş sahibi olduğunu serbest kalması halinde eşini ve kızını öldürtebilecek kapasitesi olduğunu iddia etti.

Havadis