Uzun süredir boşanma iddialarıyla gündemde olan Serdar Ortaç ve eşi Chloe Loughnan Ortaç aylar sonra İstinyePark'ta görüntülendi

Serdar Ortaç ''Arkadaşlar gördüğünüz gibi mutluyuz, boşanmıyoruz. Birileri kafalarında bir senaryo yazıyor ve inanıyor. Bir de bize sormadan bunu haber yapıyorlar ama siz bize inanın'' dedi.

Hafta başı Türkiye'ye dönen Chloe Ortaç ise ''Haberlere çok şaşırıyorum. Bir kaza geçirdim ve kaza sonrası mümkün oldukça evden dışarıya bile çıkmadım. Serdar bana para vermiyormuş, ben de onun için çalışmaya gidiyormuşum... Ben çalışmaya gitmedim, ailemin yanına gittim ve kazadan sonra çalışmayı bırakın dışarıya bile çıkmadım'' diye konuştu.

Boşanmayacaklarını yineleyen Serdar Ortaç ise ''Bizim ekonomik olarak bir ayrılığımız yok, kesemiz bir. Benim kazandığım para onun, onun kazandığı para benimdir.

Ayrıca Chloe ekonomik özgürlüğü elinde olan bir kadın, mesleği var ve teklif geldikçe çalışıyor, kazanıyor. Dediğim gibi nereden çıkıyor bunlar bilmiyorum. Birileri kafasından senaryo yazıyor, haberini yapıyor. Ayıp'' açıklamasında bulundu.