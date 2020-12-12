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Serenay Sarıkaya'ya kötü haber!

Serenay Sarıkaya'ya kötü haber!

Serenay Sarıkaya'ya kötü haber!

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Oyuncu Serenay Sarıkaya, Beyaz TV’de yayınlanan “Söylemezsem Olmaz” programında Ece Erken ve Bircan Bali’nin “Defne Samyeli, Cem Yılmaz aşkını Serenay Sarıkaya bitirdi” sözlerine 100 bin liralık tazminat davası açmıştı.Mahkeme, gerekçesini sonradan açıklamak üzere Sarıkaya’nın davasını reddetti. 

Hürriyet/Özge Eğrikar

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