Şükran Ovalı, eşi Caner Erkin ile yatak pozunu paylaştı
Şükran Ovalı, eşi Caner Erkin ile yatak pozunu paylaştı
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3 yıl önce evlenen futbolcu Caner Erkin ve oyuncu Şükran Ovalı, sosyal medya hesaplarından yatakta vücutlarını yastıklarla kapattığı pozlarını paylaştı.
OyuncuŞükran Ovalı, 2017 yılında futbolcu Caner Erkin ile evlendi. 2018 yılında kızı Mihran Ela’yı kucağına alan Ovalı, setlere de ara verdi.
Zaman zaman eşi Caner Erkin’le samimi pozlarını Instagram hesabından yayınlayan Şükran Ovalı, dün cesur bir paylaşım yaptı.
Eşiyle vücudunu emojili yastıklarla kapatan Ovalı, yatak pozlarını Instagram hesabından yayınladı. Erkin ise eşinin paylaşımını kendi Instagram hesabından takipçilerinin beğenisine sundu.
Çiftin cesur pozu kısa sürede sosyal medyada yayılmaya başladı.
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