Sette Hüngür Hüngür Ağladı!

Başrollerini Barış Arduç ve Elçin Sangu'nun paylaştığı 'Kiralık Aşk' dizisinin final bölümü çekimlerin duygu dolu anlara sahne oldu.

'Kiralık Aşk' dizisi ekrana veda ediyor. 20 Ocak Cuma günü yayınlanacak bölüm ile ekran yolculuğu sona erecek olan dizinin setinde duygusal anlar yaşandı.

Dizi ekibi, son kez bir araya geldi. Sevilen ikili Nergis Kumbasar ile Onur Büyüktopçu'nun veda anlarında ise Kumbasar gözyaşlarını tutamadı.