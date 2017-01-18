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Sette Hüngür Hüngür Ağladı!

Sette Hüngür Hüngür Ağladı!

'Kiralık Aşk' setinde hüngür hüngür ağladı!

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Başrollerini Barış Arduç ve Elçin Sangu'nun paylaştığı 'Kiralık Aşk' dizisinin final bölümü çekimlerin duygu dolu anlara sahne oldu.

'Kiralık Aşk' dizisi ekrana veda ediyor. 20 Ocak Cuma günü yayınlanacak bölüm ile ekran yolculuğu sona erecek olan dizinin setinde duygusal anlar yaşandı.

Dizi ekibi, son kez bir araya geldi. Sevilen ikili Nergis Kumbasar ile Onur Büyüktopçu'nun veda anlarında ise Kumbasar gözyaşlarını tutamadı.
 
Onur Büyüktopçu, o anların videosunu İnstagram'da "Boğazımızda bir düğüm. #kiralıkaşkfinal" notuyla paylaştı. Nergis Kumbasar ise "Hepinizi çoook seviyorum" karşılığını verdi.
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