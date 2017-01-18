Ootoparkta Çocukların Gözü Önünde Cinsel İlişkiye Girdiler...

Otoparkta çocuklarının yanında cinsel ilişkiye girdiler

ABD'de bir çift bir alışveriş merkezinin otoparkında cinsel ilişkiye girdi. Üstelik çocukları aracın arka koltuğundayken...

ABD’de akıllara durgunluk verecek bir olay yaşandı. 28 yaşındaki Torrey Rudisil ve 26 yaşındaki sevgilisi Taylor Skursky bir alışveriş merkezinin otoparkına araçlarını park ettiler. Ardından araçlarının içerisinde cinsel ilişkiye girdiler. Üstelik tüm bunlar yaşanırken çocukları aracın arka koltuğundaydı. Çifti tesadüfen farkeden biri kişi polise ihbar etti. Olay yerine gelen polis ikiliyi gözaltına aldı. Çocuklarınyaşadıkları tarvma sonrası psikolojik durumu içinse psikologlar devreye girdi.