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SEVENLERİ ÇOK ÜZGÜN!

SEVENLERİ ÇOK ÜZGÜN!

47 yaşında hayata gözlerini yumdu!

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Merit Lefkoşa’nın satış ve pazarlama müdürü Mustafa Binbaşıoğlu 47 yaşında kalbine yenildi

 

Melin DOBRAN

Merit Lefkoşa Otel’in Satış ve Pazarlama Müdürü Mustafa Binbaşıoğlu, önceki akşam geçirdiği kalp krizi sonucunda hayata veda etti.
Çalışma arkadaşları ve ailesi tarafından çok sevilen, dürüstlüğü ve çalışkanlığı ile tanınan Onbaşıoğlu’nun beklenmedik bir zamanda hayatını kaybetmesi sevenlerini çok üzdü.
Merit Lefkoşa Genel Müdürü Mine Gürses, “10 yıldır birlikte çalıştığımız, Satış Pazarlama Müdürümüz, dünya iyisi, beyefendi, örnek bir insanı aort yırtılması sebebiyle maalesef kaybettik. Hepimiz yastayız” dedi. 
Binbaşıoğlu evli ve bir çocuk sahibiydi. 

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