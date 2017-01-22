Lefkoşa13 °C

  1. HABERLER

  2. MAGAZİN

  3. SEVİLEN DİZİDEN ACI HABER: POYRAZ KARAYEL, EKİP ARKADAŞLARINDAN BİRİNİ KAYBETTİ!
SEVİLEN DİZİDEN ACI HABER: POYRAZ KARAYEL, EKİP ARKADAŞLARINDAN BİRİNİ KAYBETTİ!

SEVİLEN DİZİDEN ACI HABER: POYRAZ KARAYEL, EKİP ARKADAŞLARINDAN BİRİNİ KAYBETTİ!

Sevilen diziden acı haber: Poyraz Karayel, ekip arkadaşlarından birini kaybetti!

A+A-

Gelen vefat haberiyle yıkılan ekipten dizinin başrol oyuncusu İlker Kaleli, üzücü haberi takipçileriyle paylaştı.

ÇOK ÜZDÜN VE ŞEVKOM

Dizide "Poyraz" karakterine hayat veren İlker Kaleli, kaybettiği ekip arkadaşıyla çektirdiği fotoğrafı Instagram hesabından paylaştı.

Poyraz Karayel ailesi olarak en güzel arkadaşlarımızdan birini kaybettik. Çok üzdün be Şevkom... Yolun huzur olsun, mekanın cennet olsun.

1-20170122120059.jpg

Bu haber toplam 1734 defa okunmuştur
Etiketler :
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.