SEVİLEN DİZİDEN ACI HABER: POYRAZ KARAYEL, EKİP ARKADAŞLARINDAN BİRİNİ KAYBETTİ!

Gelen vefat haberiyle yıkılan ekipten dizinin başrol oyuncusu İlker Kaleli, üzücü haberi takipçileriyle paylaştı.

ÇOK ÜZDÜN VE ŞEVKOM

Dizide "Poyraz" karakterine hayat veren İlker Kaleli, kaybettiği ekip arkadaşıyla çektirdiği fotoğrafı Instagram hesabından paylaştı.

Poyraz Karayel ailesi olarak en güzel arkadaşlarımızdan birini kaybettik. Çok üzdün be Şevkom... Yolun huzur olsun, mekanın cennet olsun.