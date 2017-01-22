GİRNE ESNAFI: 6 AYA KADAR BATARIZ

Elmas TOKAY

Ülkede yaşan döviz krizi hayatın her kesimini olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor.

Girne esnafı, yaşanan bu krize müdahale edilmediği takdirde en fazla 6 ay daha dayanabilecekleri uyarısında bulundu.

Türk Lirası’nın döviz karşısında hızla değer kaybetmesinin yanı sıra, bir de elektrikten akaryakıta, tüp gazdan harçlara kadar her şeye peş peşe zamlar yapıldığını ve vatandaşın artık çarşıya çıkmaktan korkar duruma geldiğini belirten Girne esnafı, hükümetin bir an önce dövizin yükselişini durdurup, zamlara bir çare bulmasını istedi.

Restoranından giyim mağazasına, elektronik eşya satan dükkânından, hediyelik eşya satan işletmesine kadar ciddi sıkıntı yaşayan esnaf KIBRIS’a konuşarak, hükümetin atacağı olumlu bir adımı beklediklerini, aksi takdirde bir bir kepenkleri indirmek zorunda kalacaklarını anlattı.

Levent Şenyüz

Bir dönem ülkede kiralar Türk Lirası’na dönmüştü. Ancak kısa bir süre sonra yine dövizle kiralanmaya başladı. Sözleşmeler hep döviz, her yıl artış, esnaf olarak kâr marjımız kayboldu gitti. %5 kâr marjıyla çalışırken, şu an %0’la çalışıyoruz. Teknoloji sektöründe stok diye bir şey kalmadı. Alırsa batar. Devletten destek bekliyoruz. Bu sektörle, bu esnafla daha yakından ilgilenmeli, Türk Lirası’na dönmemiz gerek.

Bu memlekette bizi kraliçe yönetmiyor. Kraliçe yönetse o zaman her şey İngiliz Sterlini olsun ama bu durumda kabul edilemez. Hangi çalışan İngiliz Sterlini ödeniyor, hangi devlet memuru döviz ödeniyor? Herkes Türk Lirası ödeniyor ve sokağa çıkıp alış veriş yapmak istediğinde, alacağı en ufak bir ürün, dövize endeksli olarak fiyatlandırılıyor. Buna kimin ne hakkı var. Stopajı % 5’e düşürün o zaman herkes yine Türk Lirasına dönecek.

Uğur Töle

Döviz bizi mahvetti. Amerikan Doları ve Euro nerdeyse eşit duruma geldi. Biz ürünlerimizi Amerikan Doları üzerinden alıyoruz, Türk Lirası olarak satıyoruz, dükkân kirasını da İngiliz Sterlini üzerinden ödüyoruz. Tamamen dengesiz bir durum ve durum gittikçe daha da kötü olmaya başladı. Müşteri her geldiğinde ürün üzerinde farklı bir fiyat görüyor. Ürünleri Amerikan Doları üzerinden satın aldığımız için ona göre Türk Lirası’na çeviriyoruz. Tanınmamış bir ülkeyiz ancak Türk Lirası dışında nerdeyse tüm para birimleriyle çalışıyoruz.

Latif Kılıç

Dövizde bu son dönemde yaşanan dalgalanma sonucu, 3 restoranımı kapatmak zorunda kaldım ve küçüldüm. Halkın alım gücünde bir azalma var. Kalabalık müşteriler restorana gelip sipariş vereceğinde genelde ortaya büyük bir pizza söylüyorlar. Öğrencilerin okul harçları döviz, bu nedenle artık ona göre hareket etmeleri gerek. Memur zaten Türk Lirası ödeniyor ve Türk Lirası da gittikçe eriyor. “Döviz yüksek olunca daha fazla turist gelir” diye bir söylenti var. Ben buna hiçbir zaman şahit olmadım. Buraya gelen turist, parasız turist, çok parası olan turist bu ülkeyi tercih etmiyor, bu açıkça ortada. Bu krize rağmen yeni işletme açılıyor ve kısa sürede kapatmak zorunda kalıyor. Bu da piyasaya darbe oluyor. Girne’de tüm ev kiraları nerdeyse İngiliz Sterlini üzerinden ödeniyor. Bu da bölgedeki halkın alım gücünü daha fazla düşürüyor. Önlem alınmazsa 6 aya kadar batarız.

Ahmet Suat Kökten

Amerikan Doları ve Euro’nun bu şekilde yükselmesi, biz küçük esnafı bitirdi. Türk Lirası ile çalıştığımız toptancı dahi, aldığımız ürüne bu yüzden zam yaptı. Hiçbir kontrol mekanizması yok. Bu durum karşısında çok ciddi sıkıntı yaşıyoruz. Böyle giderse kısa süre sonra dükkânı kapatırız. Ev kiraları İngiliz Sterlini üzerinden hesaplanıyor. Bu durum Türk Lirası’nı daha da değersiz kılıyor. Yapılacak en mantıklı iş, hükümetin bu duruma müdahale etmesidir.

Şahit Chaundhary

Aldığım tüm ürünler döviz ve son zamanlardaki dövizdeki bu dalgalanma beni çok etkiledi. Nasıl hareket edeceğimizi şaşırdık. Amerikan Doları olarak ürünleri alıyoruz ancak Türk Lirası olarak satıyoruz. Son iki haftada fiyatlar tam iki kat arttı. Müşteri ile karşı karşıya geliyoruz ve bu da tabii sıkıntı veriyor. Bir hafta önce gelip almak istediği ürünün fiyatı, bir hafta sonra iki kat yükseliyor. Eğer dövize müdahale edilemiyorsa, maaşlar yukarıya çıkarılsın. Bu şekilde devam ederse batacağız.

Musfata Bostancı

Hükümetin artık bu halka dönüp bakması gerek. Bu halkın artık neye ihtiyacı olduğuna bakıp ona göre hareket eden bir devlet istiyoruz. Sektör olarak batmış durumdayız. Tekstil piyasası tamamen döviz olarak ürün alıyor. Halkın alım gücü düştü, çünkü her şey dövize endeksli oldu. Türk Lirası maaş alıyorsunuz, geriye kalan her şey döviz. Nasıl bir ülkede yaşıyoruz. Ben çözüm veya anlaşma olacağına inanmıyorum. O nedenle de artık bu halkla ilgilenmeleri gerek.

Kıbrıs