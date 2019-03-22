Sevilen dizinin günü değişti!
Sevilen dizinin günü değişti!
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Çocuklar Duymasın artık perşembe akşamları Kanal D’de!
Kanal D’nin yapımcılığını Birol Güven’in üstlendiği, samimi ve güldüren hikayelerin izleyiciyle buluştuğu sevilen dizisi Çocuklar Duymasın, artık Perşembe akşamları ekrana gelecek.
Televizyonun en sevilen ailelerinden Meltem ve Haluk’un yeni hikayeleri, Gönül ve Tuna’nın komik anları, çocukların eğlenceli serüvenleri yine Çocuklar Duymasın’da izleyici karşısına çıkacak.
Etiketler : Çocuklar Duymasın, Kanal D, gün değişikliği, Perşembe
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