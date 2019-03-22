DOLAR YÜKSELİŞE GEÇTİ!

Dolardaki gelişmeler tüm fiyatları etkilerken dolar kaç lira oldu sorusu merak ediliyor. Dolar bugün ciddi bir yükseliş yaşadı ve yukarı yönlü hareketi sürüyor. Peki 1 dolar kaç lira oldu? İşte 22 Mart tarihli dolar kuru hakkında gelişmeler...