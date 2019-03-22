DOLAR YÜKSELİŞE GEÇTİ!
Dolar bugün ciddi yükseliş!
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Dolardaki gelişmeler tüm fiyatları etkilerken dolar kaç lira oldu sorusu merak ediliyor. Dolar bugün ciddi bir yükseliş yaşadı ve yukarı yönlü hareketi sürüyor. Peki 1 dolar kaç lira oldu? İşte 22 Mart tarihli dolar kuru hakkında gelişmeler...
Dolar geçtiğimiz yaz ciddi yükselişler yaşamış ardından ateşi bir nebze sönmüştü. Bugün dolar yine hareketli bir gün yaşıyor ve ciddi bir yükseliş gözleniyor. Dolar bugün dünkü kapanışa oranla yaklaşık %1.20 dolaylarında yükseldi. Peki 1 dolar kaç lira?
DOLAR KAÇ LİRA OLDU?
Dün 5,46 TL’dan kapatan dolar, bugün 5,54 TL’ye kadar yükseldi. Şuan 5,52 TL dolaylarında seyrediyor.
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