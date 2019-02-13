Şeyma Subaşı'ndan son bomba!

Şeyma Subaşı kitap çıkarıyor

Geçtiğimiz yıl kasım ayında televizyoncu eşi Acun Ilıcalı'dan boşanan Şeyma Subaşı, yaptığı son hareketle dikkat çekti.

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında yer alan Şeyma Subaşı, her paylaşımıyla gündem olmayı başarıyor. Subaşı’nı gündeme getiren son paylaşımı bu kez kendisi yapmadı. Subaşı ile anlaşan yayınevi, sosyal medya hesabından Subaşı’nın da yer aldığı bir fotoğrafı paylaşarak ünlü ismin kitap çıkaracağını duyurdu.

“BOMBA GİBİ BİR KİTAP GELİYOR”

Yayınevinden yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi: “Hazır mısınız bomba gibi bir kitap geliyor”