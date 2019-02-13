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  3. Sıla Gençoğlu "müşteki" olarak ifade verdi
Sıla Gençoğlu "müşteki" olarak ifade verdi

Sıla Gençoğlu "müşteki" olarak ifade verdi

Sıla Gençoğlu "müşteki" olarak ifade verdi

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Sıla Gençoğlu'nun, şiddet gördüğü gerekçesiyle davalık olduğu oyuncu Ahmet Kural'ın avukatı Sibel Aydın'a yönelik şikayeti üzerine açılan soruşturma kapsamında "müşteki", şikayetçi sıfatıyla ifadesine başvuruldu. Müşteki Gençoğlu'nun, avukat Sibel Aydın'dan, kavga olayından sonra çekildiği ve üzerinde oynama yapıldığı iddia edilen video görüntülerini basınla paylaştığı gerekçesiyle şikayetçi olduğu öğrenildi.

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na avukatı Rezan Epözdemir ile  birlikte gelen Gençoğlu, soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı  Özel Soruşturma Bürosu'na geçti. Burada Gençoğlu'nun ifadesi, soruşturma savcısı  Ekrem Aydıner tarafından alındı.

Müşteki Gençoğlu'nun, kavga olayından sonra çekildiği ve üzerinde  oynama yapıldığı iddia edilen video görüntülerini, yaptığı açıklamalarda basınla  paylaştığını söylediği gerekçesiyle Ahmet Kural'ın avukatı Sibel Aydın'dan şikayetçi olduğunu bildirdiği öğrenildi.

 Öte yandan aynı soruşturma kapsamında şikayet edilen avukat Sibel  Aydın'ın da daha önce savcılığa geldiği ve savcı Aydıner tarafından beyanının  alındığı kaydedildi.

Sıla Gençoğlu'nun avukatı Epözdemir, müvekkilinin Ahmet Kural ile  kavgasından sonra çekildiği belirtilen video görüntülerinde, vücut morluklarının kapatılarak oynama yapıldığı iddiasıyla  suç duyurusunda bulunmuş, Kural'ın avukatı Aydın'ın da bu görüntülerin basınla  paylaştığına dair açıklamaları olduğu için, "gizliliği ihlal" suçundan  yargılanmasını talep etmişti.

 Ahmet Kural'ın, Sıla Gençoğlu'na yönelik "hakaret, tehdit ve kasten  yaralama" suçlarından 1 yıl 1 aydan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılması  talebiyle İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki yargılanacağı davanın ilk  duruşması 7 Mart'ta yapılacak.

NELER YAŞANDI?

Sıla Gençoğlu'nun avukatı Rezan Epözdemir, İstanbul Ailesi  Mahkemesi'ne başvurarak, fiziki şiddet uyguladığı gerekçesiyle oyuncu Ahmet  Kural'ın müvekkiline 3 ay yaklaşmamasına yönelik karar aldırmıştı.

 İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapılan suç duyurusu sonrası  avukatıyla Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne gelen Gençoğlu, savcılığa "müşteki"  sıfatıyla ifade vermişti. Adliye çıkışında gazetecilere açıklama yapan Gençoğlu,  kendisine uygulanan şiddet nedeniyle Kural'dan şikayetçi olduğunu belirtmişti. 

Olayla ilgili soruşturma başlatan savcılık, Kural'ın şüphelisi olduğu bir iddianame hazırlamıştı.

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