"Şeytan"a Taylor Swift etkisi

Rekortmen şarkıcı Taylor Swift, merakla beklenen korku filmi The Exorcist: Believer'ın gösterim tarihini değiştirtti.

Taylor Swift, merakla beklenen korku filmi "The Exorcist: Believer"ın (Exorcist İnançlı) kaderini etkiledi. 33 yaşındaki Amerikalı şarkıcının Eras adını verdiği dünya turnesinin filminin 13 Ekim'de sinemalarda gösterileceğini duyurmasının ardından, aynı gün vizyona girecek olan "The Exorcist: Believer"ın (Exorcist İnançlı) tarihi değişti. Film ABD'de bir hafta erkene, 6 Ekim'e çekildi.

Yapımcı Jason Blum, Twitter'da yaptığı paylaşımla vizyon tarihi değişikliğinin Taylor Swift filmi nedeniyle olduğunu "Bakın bana ne yaptırdınız" diyerek ve "Taylor kazandı" etiketini ekleyerek doğruladı.

Rekortmen şarkıcı Taylor Swift'in “Taylor Swift: The Eras Tour” konser filmini duyurmasından yalnızca birkaç saat sonra 10 milyon doların üstünde ön satış hasılatı elde edildi.

Öte yandan "The Exorcist: Believer"ın (Exorcist İnançlı) filminin Türkiye'deki gösterim tarihi halen 13 Ekim olarak planlanıyor.

ntv.com.tr