Geri sayım başladı: Yalı Çapkını yeni sezondan ilk tanıtım
Geri sayım başladı: Yalı Çapkını yeni sezondan ilk tanıtım
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Başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor'un paylaştığı Yalı Çapkını yeni sezondan ilk tanıtım yayınlandı.
9 Haziran akşamı yayınlanan 36. bölümüyle sezon finali yapan Yalı Çapkını'nın 2. sezon ilk tanıtımında; Ferit ve Seyran'ın evlilik hazırlığı yapması dikkat çekti.
Yalı Çapkını yeni sezonuyla çok yakında Star'da...
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