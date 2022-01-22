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  3. Sezen Aksu'dan ilk açıklama: Beni öldüremezsin, sesim, sazım, sözüm var benim
Sezen Aksu'dan ilk açıklama: Beni öldüremezsin, sesim, sazım, sözüm var benim

Sezen Aksu'dan ilk açıklama: Beni öldüremezsin, sesim, sazım, sözüm var benim

Sezen Aksu'dan ilk açıklama: Beni öldüremezsin, sesim, sazım, sözüm var benim

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2017’de yayınlanan “Şahane bir şey yaşamak” şarkısının sözleri nedeniyle tepkilerle karşılaşan sanatçı Sezen Aksu'dan ilk açıklama geldi. Aksu, "Beni öldüremezsin. Sesim, sazım, sözüm var benim. Ben derken ben herkesim. Sonuç olarak 47 yıldır yazıyorum…. Yazmaya da devam edeceğim" dedi.

Son günlerde "Şahane bir şey yaşamak" isimli şarkısındaki sözler nedeniyle tepki alan sanatçı Sezen Aksu'dan ilk açıklama geldi.

Kendi sitesinde ve Facebook hesabından açıklama yapan Aksu, şu ifadeleri kullandı:

Öncelikle bireysel veya kurumsal olarak, ayrıca TV kanallarındaki açık oturumlarda, sağduyulu açıklamalarıyla farklı açılardan ele alıp konunun anlaşılmasına çalışan, destek mesajları veren, arayan soran, tanıdığım tanımadığım tüm dostlarıma teşekkür ederim.

Malumunuz olduğu üzere konu ben değilim, konu memleket.
Kendimi bildim bileli çeşitli insanlık hallerini gözlemliyor ve söze döküyorum biliyorsunuz.

Mesela 2010’da şu şarkıyı yazmışım:

 

HOP DEDİK

O ne dedi? Bu ne dedi? Kim ne dedi?
Harcanan hayatlar bunlar
Vermişler ateşe yedi düveli
Hababam kaynıyo' kazanlar

Hadi buyurun, biz gönüllüyüz
İple çekiyoruz vaktimizi
Kim en günahsızsa gelsin
Gelsin ilk o vursun bizi

Dizilmişler bi' de dizi dizi
Hiçbirinde yok tek bi' yara izi
Ateşe de yürürüz evelallah
Aşk yaksın yakacaksa bizi

Hadi siz düşünün, top bizde
Mangal gibi yürek çok bizde
Alevere dalavere yok bizde
"Yok" dedik, "Yok" dedik

Kırılıp dökülüyoruz lakin
Direniyoruz sakin sakin
E siz de dilinize biraz hâkim
"Hop" dedik, "Hop" dedik

Ya seyirci ya yanansın
Ortası yok, sınanansın
Ya emniyet şeridinde
Ya uçurtmaya uyansın

Aşağıdakini de dün gece (21 Ocak 2022) yazdım.

AVCI

Sen beni üzemezsin 
Zaten çok üzgünüm
Nereye baksam acı 
Nereye baksam acı 
Ben avım sen avcı 
Vur bakalım….

Sen beni sezemezsin 
Dilimi ezemezsin
Nereye baksam acı 
Nereye baksam acı 
Kim yolcu kim hancı 
Dur bakalım…

Beni öldüremezsin 
Sesim, sazım, sözüm var benim 
Ben derken ben herkesim

Sonuç olarak 47 yıldır yazıyorum…. Yazmaya da devam edeceğim.

Sputnik news.com

 

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