Güney Kıbrıs’ta bugün 1984 yeni vaka tespit edildi , 6 kişi hayatını kaybetti.
Güney Kıbrıs’ta bugün 1984 yeni vaka tespit edildi , 6 kişi hayatını kaybetti.
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Güney Kıbrıs’ta bugün 6 kişi daha Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.
Rum Sağlık Bakanlığı, son 24 saat içinde 82 bin 187 test yapıldığını ve 1984 yeni vaka tespit edildiğini açıkladı.
Bugünkü vakalarla birlikte pandeminin başından bugüne toplam 234 bin 145 vaka tespit edilirken, ölen sayısı da 709’a yükseldi.
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