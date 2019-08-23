Sezen Aksu'nun acı günü!
Sezen Aksu'nun acı günü!
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Sanatçı Sezen Aksu'nun babası Sami Yıldırım İzmir'de tedavi gördüğü özel hastanede vefat etti.
Sezen Aksu'nun acı günü.Alınan bilgiye göre, 91 yaşındaki babası Sami Yıldırım, 28 Temmuz'da sodyum eksikliğine bağlı solunum sıkıntısı şikayetiyle Çiğli ilçesinde bulunan özel bir hastanenin yoğun bakım servisinde tedavi altına alınmıştı.
Yıldırım, öğle saatlerinde akciğer enfeksiyonu ve çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti.
Sezen Aksu'nun, babasının tedavi süreci boyunca yanında olduğu, üzücü haberi hastanede aldığı öğrenildi.
Etiketler : Sezen Aksu, babası, vefat, Sami Yıldırım
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