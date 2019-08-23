30 yıl baş ağrısı yaşadı! Nedeni ise beynindeki...

Çin'de 30 yıl boyunda baş ağrısı çeken bir adamın beyninde 10 cm uzunluğunda kurt olduğu ortaya çıktı.

Çin’in Jiangxi eyaletinde yaşayan Zhang (59), 30 yıl boyunca baş ağrısı çekti ve nöbetler yaşadı. 1989’da ilk baygınlığını geçiren Zhang’a ‘epilepsi’ tanısı koyuldu.

Epilepsi ilaçlarını kullanmaya başlamasına rağmen baş ağrısı ve nöbetleri kesilmeyen Zhang, geçen günlerde tekrar hastaneye kaldırıldı ve yapılan MR taramaları sonucunda beyninde 10 cm uzunluğunda bir kurt olduğu tespit edildi.

Nörolog Wu Jie, Zhang’ın ameliyat edildiğini ve kurdun başarıyla çıkarıldığını açıkladı.

Wu’ya göre, kurt Zhang’ın vücuduna muhtemelen bir akarsudan içtiği su ile girdi ve beynine kadar gitti.