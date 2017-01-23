SİBEL CAN KIZI İÇİN 60 BİN 586 TL ÖDEDİ!
Sibel Can kızı için 60 bin 586 TL ödedi!
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Sibel Can’ın kızı Melisa Ural yarıyıl tatili için geldiği İstanbul’da arkadaşlarıyla hasret giderdi. London College of Communication’da iletişim bölümü okuyan Melisa için annesi Sibel Can’ın yıllık 13 bin Sterlin (60 bin 586 TL) ödeme yaptığı öğrenildi.
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Etiketler : Sibel Can
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