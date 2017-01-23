'NEZLE VE GRİPTE ANTİBİYOTİK KULLANMAYIN'

Ankara'da düzenlenen Akılcı Antibiyotik Kullanımı Lansman Toplantısına katılan Sağlık Bakanı Recep Akdağ, bir kez daha gereksiz antibiyotik kullanımına vurgu yaptı, “Nezle ve gripte kesinlikle antibiyotik kullanmamalıyız” dedi.

Akılcı Antibiyotik Kullanımı bilgilendirme toplantısında konuşan Sağlık Bakanı Recep Akdağ, bakanlığının yeni çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Türkiye'de ve dünyada yaygınlık gösteren gereksiz antibiyotik kullanımına değinen Bakan Akdağ, "Antibiyotik kullanımında OECD ülkeleri arasında en kötü durumdayız. Ülke olarak bunun üstesinden geleceğiz. Hasa, antibiyotik kullanmadan önce doktoru ile görüşmelidir. Hastalar, doktorları antibiyotik yazmaya zorlamamalıdır. ?Antibiyotik ateş düşürücü değildir. Polikliniğe başvuran her 3 hastadan biri antibiyotik kullanıyor. Bakteri kaynaklı hastalıkta antibiyotik kullanılır ancak virüs kaynaklı hastalıklarda antibiyotik kullanılmaz" dedi.

Milliyet'ten Esra Öz'ün aktardığına göre, antibiyotiklerin alerji de yapabileceğini vurgulayan Bakan Akdağ, "Nezle ve grip başta olmak üzere başka hastalıklardan korunmak içinde antibiyotik kullanılmaz" diye konuştu.

HIZLI BETA TESTİ BELİRLEYİCİ OLACAK

Aile, çocuk, kbb ve acil hekimlerine beta mikrobunu muayene sırasında tespit edecekleri test verileceğini dile getiren Akdağ, "Beta, hızlı beta testi ile belirlenesilecek. Çünkü boğaz kültür testi uzun sürüyor, ancak hızlı beta testi ile hastada beta çıkarsa antibiyotik kullanılacak" ifadesini kullandı.