"SİGARAYI BIRAKIN!"

Başbakan Tatar: "Bu uyuşturucu illetinden kurtulmak için hep birlikte mücadele vermeliyiz" "Sigarayı bırakın"

Başbakan Ersin Tatar, uyuşturucu illetinden kurtulmak için devlet hükümet toplum ve medyanın hep birlikte mücadele vermesi gerektiğini vurguladı.

Tatar, sigara ve alkolün de insan sağlığı açısından zararlarına işaret ederek, vatandaşlara "sigarayı bırakın" çağrısında bulundu.

Tatar:

“Sigaradan vazgeçin. Hiçbir faydası yok, zararlı. Bu çağda hala sigara içenin aklına şaşarım. İçer içer bypass olunca bırakır. İçme de bypass’a gerek kalmasın” şeklinde konuştu.