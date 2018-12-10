Sıla kıyafetinin azizliğine uğradı

45. Pantene Altın Kelebek Ödülleri töreninde Onur Ödülü alan Sıla, sırt ve bacak dekoltesiyle dikkat çekti. Şarkıcı, ödül aldıktan sonra selamlaşma sırasında kıyafetinin azizliğine uğradı.

Ahmet Kural'ın kendisine uyguladığı şiddet nedeniyle son dönemde zor günler geçriren şarkıcı Sıla, iddialı kıyafetiyle 45. Pantene Altın Kelebek Ödülleri'ne damga vurdu.

Onur Ödülü sonrası açıklama yapan ünlü şarkıcı Sıla, "Çok teşekkür ederim. Bence en önemli kısmı süper kahramanlardan almış olmak. Bunun yanı sıra tabi ki onur duyuyorum. Teşekkür ederim. Amacımız her zaman üretmek olsun, bütün niyetim de budur. İyi akşamlar." ifadelerini kullandı.

KIYAFETİNİN AZİZLİĞİNE UĞRADI

Ünlü şarkıcı Sıla ödül sonrası MFÖ gurubuyla selamlaşması sırasında kıyafetinin azizliğine uğradı. Derin dekoltesi yüzünden eğildiği sırada kıyafetinin azizliğine uğradı.